Van'da korucuları taşıyan minibüse saldırı!

Van'ın Başkale ilçesinde korucuları taşıyan minibüse düzenlenen saldırıda 3 korucu yaralandı. Öte yandan Van'da Erciş Belediyesi binası önünde bir bomba yüklü araç, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek ele geçirildi.
Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, akşam saatlerinde Başkale ilçesinden Eşmepınar mahallesine giden içerisinde korucuların bulunduğu minibüse mahalleye 10 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar mahallesi çıkışında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si emekli, 3 korucu yaralandı.
Yaralılar Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.
Öte yandan Van'da Erciş Belediyesi binası önünde bir bomba yüklü araç, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek ele geçirildi.