Van'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Van'ın Gevaş ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'ın Gevaş İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat saat 19:30'da merkez üssü Van'ın Gevaş İlçesi'ne bağlı Kazanç Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4.5 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre altında deprem meydana geldi.

Türkiye'deki son depremler

Yeryüzünde her an çok sayıda sarsıntı meydana geliyor. Dünya üzerindeki bir çok deprem hissedilmiyor ama teknoloji sayesinde bunları tespit etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Türkiye'de son depremlerin tamamını takip ediyor ve verilerini kayıt altına alıyor. Bu verilere göre olası deprem durumlarına yönelik önlemler alınabiliyor.

Türkiye'de yaşanan depremlerin nerede ve nasıl gerçekleştiğini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.