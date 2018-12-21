Van'da kokain ve kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Saray ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 60 gram kokain, Çaldıran ilçesindeki iki eve düzenlenen operasyonda ise çok sayıda kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Saray ilçesinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak, arama yaptı. Aramalarda aracın el fereninin altına gizlenmiş 60 gram kokain ele geçirildi.

Çaldıran ilçesine bağlı Hangediği ve Sırımlı Mahalleleri\'ndeki 2 eve de kaçak sigara ve akaryakıt olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 evde toplam 8 bin 382 paket kaçağı sigara ve 480 litre akaryakıt ele geçirildi. 2 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



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