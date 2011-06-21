T24 LogoT24 Logo
Gündem

VAN'DA KCK OPERASYONU: 6 GÖZALTI VAN (A.A)

21 Haziran 2011 16:42

-VAN'DA KCK OPERASYONU: 6 GÖZALTI VAN (A.A) - 21.06.2011 - Van'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında Eğitim Sen Şube Başkanı Selami Özyaşar'ın da bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Eğitim Sen Van Şubesi ile bazı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Selami Özyaşar ile eski Şube Başkanı Lezgin Botan'ın da yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri operasyonla ilgili çok sayıda örgütsel dokümanların ele geçirildiğini, ev ve iş yerlerindeki bilgisayar ve CD'lere incelenmek üzere el konulduğunu bildirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24