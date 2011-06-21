-VAN'DA KCK OPERASYONU: 6 GÖZALTI VAN (A.A) - 21.06.2011 - Van'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında Eğitim Sen Şube Başkanı Selami Özyaşar'ın da bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Eğitim Sen Van Şubesi ile bazı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Selami Özyaşar ile eski Şube Başkanı Lezgin Botan'ın da yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri operasyonla ilgili çok sayıda örgütsel dokümanların ele geçirildiğini, ev ve iş yerlerindeki bilgisayar ve CD'lere incelenmek üzere el konulduğunu bildirdi. Soruşturma sürdürülüyor.