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VAN'DA KCK OPERASYONU: 10 GÖZALTI VAN (A.A)

15 Ağustos 2010 16:51

-VAN'DA KCK OPERASYONU: 10 GÖZALTI VAN (A.A) - 15.08.2010 - Van'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın ''KCK/Türkiye Meclisi (KCK-TM)'' çatısı altında faaliyet gösteren ''Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi'' (YDGM) üyelerine yönelik operasyon başlattı. Ekipler, daha önceki günlerde Barış ve Demokrasi Partisinin kent merkezinde düzenlediği basın açıklamalarının ardından çıkan izinsiz gösterilere katılarak gençleri ve çocukları yönlendiren 10 kişiyi kamera görüntülerinden tespit etti. Söz konusu 10 kişinin evine sabaha karşı Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.  Operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin ev ve iş yerlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği, bilgisayarlar ile birçok evraka el konulduğu bildirildi. Zanlılar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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