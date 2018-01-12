Van'da kayıp 28 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde kaybolan 28 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 2 gün süren arama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi\'nde adı açıklanmayan bir kişiye ait 28 küçükbaş hayvan geçen günlerde kayboldu. Hayvan sahibinin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harakete geçti. Vatandaşların da desteğiyle zorlu iklim ve doğa koşullarına rağmen 2 gün süren arama çalışması sonucu kayıp küçükbaş hayvanlar buldu. Ekipler, buldukları hayvanları sahibine teslim etti. Jandarma görevlisi, ailenin çocuklarından birini kucağına alıp sevdi.



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