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Van'da karayoluna tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi kırsalına jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı töreristler tarafından yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi

11 Ağustos 2018 15:02

VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi kırsalına jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK\'lı töreristler tarafından yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerin ardından imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi kırsalına, dün \'Şehit Jandarma Er Burhan Kılıç Operasyonu\' düzenlendi. Operasyonda yapılan arama tarama çalışmalarında, Gürpınar-Yalınca karayoluna PKK\'lı töreristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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