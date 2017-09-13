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Van'da Karayolları deposunda yangın

Orhan AŞAN - Arif KARAKAŞ/ VAN, (DHA)- VAN'da Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün boya deposunda çıkan yangın, itfaiye araçları ve emniyete ait TOMA'larla söndürüldü

13 Eylül 2017 16:04

Orhan AŞAN - Arif KARAKAŞ/ VAN, (DHA)- VAN\'da Karayolları 11\'inci Bölge Müdürlüğü\'nün boya deposunda çıkan yangın, itfaiye araçları ve emniyete ait TOMA\'larla söndürüldü. 
Van\'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı İskele Caddesi üzerinde bulunan Karayolları 11\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne ait yol çizgi yapımında kullanılan boya ve tiner deposunda henüz belirlenmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın nedeniyle şehrin üzerinde büyük bir karabulut oluştu. Çevredeki vatandaşlar ve cadde üzerindeki sürücüler büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredikleri olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve Van Emniyet Müdürlüğü\'ne ait TOMA\'larla yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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