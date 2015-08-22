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Van'da karakola bomba yüklü araçla saldırı: 2 asker yaralandı

Olayın ardından bölgede, hava destekli operasyon başlatıldı

22 Ağustos 2015 02:42

Van'In Gevaş İlçesi Balaban Jandarma Karakolu önünde iddiaya göre PKK'lılar bombalı yüklü aracı patlattı. Aracın infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Van-Tatvan Karayolunun 80'nci kilometresinde bulunan Balaban Jandarma Karakolu önünde meydana geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PKK'lıların araca önceden yükledikleri bombayı Balaban Jandarma Karakolu önünde patlattı. Aracın inflak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. Askerler ambulansla Van Bölge, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. PKK'lıların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

 

 

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