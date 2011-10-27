Van'da kar yağışı başladı

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Kentte 23 Ekimde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından çadırlarda ve kendi imkanları ile oluşturdukları yerlerde barınmaya çalışan depremzedeler, güne karla uyandı.Dünden itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağmurun ardından sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı başladı.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte bugünden itibaren üç gün süresince kar yağışı beklendiğini belirterek, bugün için beklenen en düşük hava sıcaklığının 3, en yüksek hava sıcaklığının ise 9 derece olarak tahmin edildiğini bildirdiler.