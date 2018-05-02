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Van'da kamyonetin zulasından 61 kilo eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit İlçesindeki Kurubaş mevkiinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

02 Mayıs 2018 13:52

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit İlçesindeki Kurubaş mevkiinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesindeki Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurup, aradı. Narkotik köpeği \'Şila\'nın da bulunduğu aramada, aracın kasasına zulalanmış, 120 paket halinde 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili F.Ö gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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