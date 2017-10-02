Van'da kaçak su kullanan 210 kişiye 500 bin lira ceza

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanananlara karşı çalışma başlattı. Abone Daire İşleri Başkanlığı Kaçak ekip şefi Orhan Koç, Van\'da 3 ayda 7 bin 914 kişiye işlem yapıldığını, bunlardan 210 kişiye yaklaşık 500 bin lira ceza uyguladıklarını belirtti.

Yaz ayları boyunca kaçak su kullanımıyla etkin bir şekilde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Abone İşleri Daire Başkanlığı Kaçak Ekibi, sonbaharla birlikte sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Kaçak su kullanımını en aza indirmekte kararlı olan kaçak ekibi, kentte yüzde 80\'leri bulan kaçak su kullanımının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Merkezin yanı sıra, kenar mahallelerde de denetimlerini artıran ekipler, düzenledikleri ani baskınlarla kaçak ve usulsüz su kullananlara yasal işlem başlatıyor. Abone İşleri Daire Başkanlığının son üç ayda yaptığı çalışmalar sonucunda, 7 bin 914 kullanıcıya işlem yapılırken, bunların bin 950\'sinin abone olmadıkları, 2 bin 65\'inin sayaç taktırmadıkları ortaya çıktı. Bu kapsamda ekipler, 210 kişiye yaklaşık 500 bin lira cezai işlem yaptı, bin 867 kullanacının bahçelerinde tespit edilen sular köreltilirken, 302 kullanacıya ise tutanak tutuldu. Van\'da kaçak su denetimine çıkan VASKİ ekipleri, vatandaşların kaçak su kalllanımı ile ilgili gördükleri yöntem karşısında şaşkına döndü. Kaçak su kullananlar, direk su depolarından bahçelerine su hattı çekip bahçelerindeki muslukları toprak altına gömdü. Bazı vatandaşların ise, evlerinin yanındaki barakalara kaçak su hattı çekerek dikkat çekmemeye çalıştığı görüldü.

\'KAÇAK SU KULLANANLARI AFFETMEYECEĞİZ\'

Abone İşleri Daire Başkanlığı Kaçak Ekip Şefi Orhan Koç, kaçak su kulllananlara af etmeyecekerini beliterek şöyle dedi:

\"Vatandaşlarımız maalesef bilinçsiz bir şekilde içme suyunu bahçe ve bostanlarda kullanıyorlar.

Bu yüzden de üst bölgelerdeki vatandaşlarımız su alamıyorlar. Bizlerde kaçak su kullanımı ile mücadele ediyoruz. Çalışmalarımız Mayıs ayı itibarıyla başladı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte amansız bir şekilde hiç taviz vermeden bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Sonbaharla birlikte bizler de alandaki son kontrollerimiz yapıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız ise ağırlıklı olarak site ve ticarethanelere yönelik olacak. Vatandaşlarımızdan da bu noktada duyarlılık bekliyoruz\"

Koç, vatadaşların kaçak su kullanımı ile ilgili VASKİ WhatsApp hattından 0552 185 0185 nolu hattı arayarak şikayette bulunabileceklerini ifade etti.



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