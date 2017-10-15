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Van'da kaçak sigara ve içki operasyonu (2)

VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu, Tuşba ve Başkale İlçesi'nde polis ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 76 bin paket kaçak sigara, 450 kilo nargile tütünü ile üzerinde Azerbaycan bandrolü bulunan 271 şişe kaçak alkol ele geçiril

15 Ekim 2017 16:23

VAN, (DHA)- VAN\'ın İpekyolu, Tuşba ve Başkale İlçesi\'nde polis ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 76 bin paket kaçak sigara, 450 kilo nargile tütünü ile üzerinde Azerbaycan bandrolü bulunan 271 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Van\'ın Tuşba, İpekyolu ve Başkale ilçesindeki farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 76 bin paket kaçak sigara, 450 kilo nargile tütünü ve üzerinde Azerbaycan bandrolü bulunan 271 şişe alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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