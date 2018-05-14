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Van'da kaçak avlanan 3 ton inci kefali ele geçirildi

MURADİYE (Van), (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, bir kamyonette çuvallar içerisinde kaçak avlanmış 3 ton inci kefali ele geçirildi

14 Mayıs 2018 13:10

MURADİYE (Van), (DHA) - VAN\'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, bir kamyonette çuvallar içerisinde kaçak avlanmış 3 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak avlanan balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü\'ne götürüldü. 
Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da sıkı denetim yapılıyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karahan Mahallesi\'nde yaptığı yol kontrolleri sırasında bir kamyoneti durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda kamyonetin kasasında 30 çuval içersinde kaçak avlanmış 3 ton inci kefali ele geçirildi. Trafik ve idari 3 bin 669 lira cezanın uygulanmasından sonra balıklar imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin ise sürdürüldüğü belirtildi.

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