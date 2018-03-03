Van'da kaçak altın ve ziynet eşyası ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Tuşba ilçesinde İran plakalı bir araçta yapılan aramada, kaçak olduğu belirtilen yüklü miktarda ziynet eşyası ve 4 kilo 424 gram altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Toptancılar Sitesi\'nde park halinde bulunan İran plakalı aracı şüphe üzerine aradı. Aramada, aracın airbag kapağının altında zulalanmış kaçak olduğu belirlenen 344 altın yüzük, 12 bileklik, 11 kolye, 11 çift küpe, ve 4 kilo 424 gram altın ele geçirildi.

Olayla ilgilı İran vatandaşı A.R. gözaltına alındı. A.R, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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