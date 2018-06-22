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Van'da jandarmadan seçimler öncesi terör operasyonu: 16 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından, pazar günü yapılacak seçimlerin güvenliği için, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

22 Haziran 2018 14:34

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından, pazar günü yapılacak seçimlerin güvenliği için, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, vatandaşların hür iradeleri ile oy kullanmalarının sağlanması, PKK/KCK terör örgütünün baskı ve tehditlerinin kaldırılmasına yönelik \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç\' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 16 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise elektronik eşya ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanan materyaller ele geçirildi.

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