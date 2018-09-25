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Van'da jandarmadan 'okul güvenliği' uygulaması

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerine yönelik kontrollerini artırdı

25 Eylül 2018 14:48

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerine yönelik kontrollerini artırdı. 76 ekip ve 486 personelin katılımıyla yapılan \'Okul Güvenliği\' uygulamasında, 998 servis aracı kontrol edilirken, 4 bin 910 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Van\'da, 486 jandarma personelinin katılımıyla, okul çevrelerinde ve  şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.Kontrollerde, 998 servis aracı kontrol edilirken, 4 bin 910 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamada, biri terör örgütüne yardım ve yataklıktan olmak üzere, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmenlerle mülakatlar yapan jandarma ekipleri, öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenerek güvenlik konusunda bilgilendiriyor. Ekipler, çocukların huzur içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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