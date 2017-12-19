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Van'da jandarmadan 'Çocuklarımız Güvende' uygulaması 

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da jndarma ekipleri, 45 ekip ve 250 personelin katılımıyla okulların çevresinde 'Çocuklarımız Güvende' uygulaması başlattı

19 Aralık 2017 15:59

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da jndarma ekipleri, 45 ekip ve 250 personelin katılımıyla okulların çevresinde \'Çocuklarımız Güvende\' uygulaması başlattı.
Van\'da çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için servis araçlarının denetlenmesi, ayrıca okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunması amacıyla ülke genelinde saat 06.00\'da eş zamanlı başlatılan uygulama Van\'da da aynı saatlerde 45 ekip ve 250 personelle görev yaptı.Uygulama kapsamında okul çevrelerinde  şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü yapılırken, okul servis taşıtları da kurallara uygunlukları açısından denetlendi.

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