T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da jandarma ve emniyete saldırı

Olayda 2 PKK'lı hayatını kaybetti

01 Ağustos 2015 01:15

Van'ın Çatak İlçesi’nde PKK’lı bir grup tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir korucu ayağından yaralanırken 2 PKK’lı hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saldırı, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlı’ğı ile yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne eş zamanlı olarak yapıldı. Roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya nöbetteki asker ve polisler tarafından anında karşılık verildi. İlçe merkezinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 PKK’lı ölü ele geçirilirken, bir korucu da ayağından hafif şekilde yaralandı. 

Jandarma karakolu ve emniyet müdürlüğüne saldırının ardından hava destekli operasyon başlatıldı. Karanlıktan yararlanıp kaçmaya çalışan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için kobra helikopterlerin desteği ile başlatılan operasyon devam ediyor.

 

ETİKETLER

roketsaldırıhaberpkkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24