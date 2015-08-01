Van'da jandarma ve emniyete saldırı

Van'ın Çatak İlçesi’nde PKK’lı bir grup tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir korucu ayağından yaralanırken 2 PKK’lı hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saldırı, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlı’ğı ile yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne eş zamanlı olarak yapıldı. Roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya nöbetteki asker ve polisler tarafından anında karşılık verildi. İlçe merkezinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 PKK’lı ölü ele geçirilirken, bir korucu da ayağından hafif şekilde yaralandı.



Jandarma karakolu ve emniyet müdürlüğüne saldırının ardından hava destekli operasyon başlatıldı. Karanlıktan yararlanıp kaçmaya çalışan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için kobra helikopterlerin desteği ile başlatılan operasyon devam ediyor.