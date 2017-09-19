Van'da jandarma okul güvenliği uygulaması yaptı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılının başladığı ilk gün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde \'Okul Güvenliği Uygulaması\' gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Van Valiliği\'nin talimatları doğrultusunda her okul için jandarma tarafından belirlenen \'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri\' okullarda çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilen uygulamada taşımalı eğitim veren okulların servis araçları denetlenirken, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar \'Jandarma Trafik Timleri\' tarafından servis şoförlerine hatırlatıldı. Okulların önlerinde asayiş ekipleri ile denetimler yapılırken, okulla ilgisi olmayan şahıslar okul önlerinden uzaklaştırıldı.

Yetkililer, tarafından okul güvenliği kapsamında her okul için görevlendirilen \'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri\'nin okul yöneticileri ile belirli periyotla görüşme yapacakları, okul güvenliği ile ilgili tespit edilen hususlarda çalışmaların gerçekleştirileceği, denetimlerin eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar aralıksız devam edeceği bildirildi.



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