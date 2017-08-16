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Van'da jandarma komutanlığına havanlı saldırı

Çıkan çatışmada bir kız çocuğu ayağından yaralandı

16 Ağustos 2017 00:23

Van'ın Başkale ilçesinde PKK tarafından ilçe jandarma komutanlığına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada, bir kız çocuğu ayağından yaralandı.

Başkale İlçe Jandarma Konumatanlığı'na, bugün saat 19.30 sıralarında PKK mensupları tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Askerlerin de anından karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Çatışma sırasında evlerinin önünde bulunan 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğu, ayağından yaralandı.

Yaralı kız çocuğu, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Van'a sevk edildi.

Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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