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Van'da İŞKUR işçilerinin eylemine polisten gazlı müdahale

Van'da 2011 depreminden sonra çeşitli işlerde çalıştırılan ve ardından işten atılan ve talepleri için Ankara'ya yürümek isteyen İŞKUR işçilerin eylemine polis müdahale etti

11 Eylül 2014 00:46

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından 'Toplum Yararına Çalışma Projesi' kapsamında çeşitli kurumlarda çalıştırılıp geçen haziran ayında işlerine son verilen 7 bin 286 işçinin eylemleri sürüyor.

DHA'nın haberine göre, Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli resmi kurumlarda 3 yıldır yılın 9 ayı çalıştırılan işçiler, geçen 14 Haziran tarihi itibariyle işten çıkarıldı. Uygulamanın devam etmesini ve kendilerine iş verilmesini isteyen işçiler, o günden beri Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan şehir parkında oturma eylemine başladı.

Sorunlarına çözüm bulunmayan işçiler 4 gün önce Ankara'ya yürüyüşe geçti, ancak polis müdahale etti. Bugün yine Ankara'ya gitmek isteyen işçilere Edremit İlçesi girişinde polis engel oldu. Uzun süre yapılan pazarlıklara rağmen işçiler yürümekte ısrar edince, polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Onlarca işçinin gazdan etkilendiği eyleme, grubun dağılması ile sona erdi.

 

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