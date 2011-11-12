Van'da ikinci depremin ardından göç başladı

T24 - Van’daki ikinci depremin ardından şehirden büyük göç başladı. Artçı depremler nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar çareyi kenti terk etmekte buldu. Gidecek yeri olmayanlar ise giderek sertleşen iklim koşullarında çaresiz.





CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, deprem sonrası ortaya çıkan yıkımı kaldırmak için Van’ın acilen afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Erciş’in il statüsüne kavuşturulması gerektiğini belirten Tanrıkulu, son depremde meydana gelen ölümlerin krizin iyi yönetilmemesinden kaynaklandığını savundu.



Van’da basın açıklaması yapan Devlet Bakanı Beşir Atalay ise, evsiz kalan vatandaşların çeşitli illerde devlete ait sosyal konutlara yerleştirilmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Sanki her şey yolunda



Van’da meydana gelen depremin ardından Kurban Bayramı’nda Van’a gelen BDP Eşbaşkanı Demirtaş, da Van’ın afet bölgesi olması gerektiğini belirterek, “Ne olması gerekiyor? Hükümete göre ölü sayısı yeterli değil mi, Van yeterince enkaza dönmedi mi, neden afet bölgesi ilan dilmiyor? Elimizdeki verilere göre 200 bin yurttaş Van’dan göç etmiş durumda. Buralar hayalet şehirlere dönüştü ama hükümet her şey yolundaymış gibi gösteriliyor” demişti.

Şehir karanlığa gömüldü



Yıkımların ardından ardından korku ve panik yaşayan binlerce Vanlı da kenti terkediyor. Otobüs terminalleri ve havaalanında yoğun yolcu trafiği yaşanırken, birçok kişi de özel araçlarıyla kentten ayrılmaya devam ediyor. Havaların da iyice soğumasıyla sıkıntıları bir kat daha artan Vanlılar, tek çarelerinin şimdilik kenti terketmek olduğunu belirterek, başka şehirlere gittiklerini söyledi. Son depremin kendilerini iyice perişan ettiğini, bu acılara dayanacak güçlerinin kalmadığını söyleyen depremzedeler, “Evlerimiz hasarlı, çadırda bu soğukta hayat zor. Kar yağışı da başladı. Zaten elektrik yok. Bu yüzden kenti terkediyoruz. Artık bu kışı başka kentlerdeki yakınlarımızın yanında geçireceğiz. Daha sonra ne olur bilmiyoruz. Ama yetkililerden de burası ile ilgili en kısa zamanda bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi. Bu arada havanın kararmasıyla birlikte nüfusu yaklaşık 400 bin olan kentin cadde ve sokakları zifiri bir kamaranlığa gömülüyor. Gündüzleri ise önceki gün olduğu gibi dün de hiçbir işyeri, hiçbir dükkan açık bulunmuyor. Kentte sadece birkaç fırın ve 2- 3 bakkal açık tutulmaya çalışılıyor.

Bölge sıfırın altında



7.2’lik ve ardından 5.6’lık iki depremle sarsılan Van’da felaketlere bir de soğuk hava çilesi eklendi. Dün bölgede yoğun kar yağışı başladı, sıcaklıklar da sıfırın altına indi. Bugün bölge - 2 dereceyi görecek. Yarın ise hava sıcaklığının -8 olması bekleniyor.



