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Van'da iki uzman çavuşa hız sebebiyle linç girişimi

Van'da iki uzman çavuşa hız yaptıkları gerekçesiyle linç girişiminde bulunuldu

09 Temmuz 2014 23:57

Van'da aşırı hız yaptıkları iddia edilen iki uzman çavuşa linç girişiminde bulunan kalabalık, iki uzman çavuşun kullandığı otomobili yumruklayıp camlarını kırdı. Öfkeli kalabalığı durdurmak için silah çeken uzman çavuşları linçten polisler kurtardı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde Van'da kimliği açıklanmayan iki uzman çavuş, 34 YL 062 plakalı otomobille Cumhuriyet Caddesi’nden gelip Hacıbekir Caddesi’ne girerken, çevredeki bazı kişiler aşırı hız yaptıklarını iddia ederek onlara tepki gösterip otomobili yumruklayıp tekmeledi.

Otomobili durduran uzman çavuşlarla bu kişiler arasında tartışma çıkınca çevrede kısa sürede kalabalık toplandı.

Bir anda kalabalığın ortasında kalan uzman çavuşlar, silahlarını çekince tansiyon daha da yükseldi. Olay yerine gelen polisler, linç girişiminde bulunan kalabalığın elinden uzman çavuşları kurtarırken, saldırganlar otomobilin camlarını kırdı ve kaportasına hasar verdi. Hasarlı otomobil çekiciyle götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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