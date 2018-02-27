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Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

27 Şubat 2018 20:42

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2\'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kavga, ilçeye bağlı Süphan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan Kaya ve Korkmaz aileleri üyeleri ,Gülvan Sitesi yakınlarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2\'si ağır, 6 kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, yaralılar ambulanslarla Van\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, ailelerin yaşadığı mahallede yeni bir olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

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