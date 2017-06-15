Van'da iftara katılmayan belediye personeline soruşturma

Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi ve Gevaş Belediyesi tarafından organize edilen Gevaş ilçesindeki iftara katılmayan belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

Gevaş'ta 9 Haziran 2017'de ilçe meydanında verilen iftar sonrası, iftara katılmayan personele Gevaş Belediye Başkan Yardımcısı Behçet Altındaş imzalı bir soruşturma yazısı gönderildi. Yazıyı alan personel şoke olurken, bir hafta içinde savunma gönderilmesi istendi. Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "Gevaş Belediyesi olarak Van Büyükşehir Belediyemiz ile müştereken düzenlediğimiz iftar programı kapsamında tüm belediye personellerimizin katılması konusunda başkanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda, katılmadığınız başkanlığımızca tespit edilmiştir. Tutulan tutanağa istinaden yazılı savunmanızı en az 7 gün içinde başkanlığımıza sunmanız gerekmektedir."

HDP Milletvekili Lezgin Botan'ın, konuya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergedeki sorular şöyle:

"1 - Gevaş Belediyesi ve kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenlediği iftar yemeğine personelin katılması yönünde bir talimat verilmiş midir?

2 - Gevaş Belediyesi ve kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenlediği iftar yemeğine katılmayan personel hakkında soruşturma başlatıldığı doğru mudur? Doğruysa personel hakkında soruşturma başlatılmasının hukuki dayanağı nedir?

3 – Gevaş Belediye Başkan Yardımcısı Behçet Altındaş tarafından iftar programına katılmayan personele resmi yazı gönderilmiş midir? Gönderilmişse neden gönderilmiştir?

4 –Belediyelerin düzenlediği iftar programlarına belediye personelinin katılmama hürriyeti var mıdır?

5 – Halk yararına düzenlendiği ifade edilen iftar programlarına belediye personelinin katılımının zorunlu kılınmasının nedeni programların kalabalık gösterilmesinin amaçlanması mıdır?"