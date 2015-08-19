Van'da hastaneye 'yeni' diye 18 yıllık jeneratör takıldı!

Van'ın Muradiye ilçesinde yapımı devam eden hastaneye, yüklenici firma tarafından 18 yıllık olduğu belirlenen jeneratör "yeni" diye takıldı.Yüklenici firma hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçedeki eski hastanenin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 5 yıl önce yapımına başlanan 50 yataklı Muradiye Devlet Hastanesi, yüklenici firmaların eksikleri gidermemesi nedeniyle hizmete açılamıyor. Yapım sürecinde iki kez yüklenici firmanın yaşanan sorunlar nedeniyle değiştiği hastanede, 25 Temmuz 2015'te de firmanın icralık olması nedeniyle hastanenin enerji ihtiyacını karşılayan jeneratör mahkemekararıyla yerinden sökülerek götürüldü. Yeni jeneratöre el konulmasından 2 gün sonra yüklenici firmanın getirdiği jeneratör yerine takıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hastane yönetimi, yaptığı incelemede "yeni" olduğu söylenen jeneratörün eski ve kullanılamaz halde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin bilir kişilerle yaptığı incelemede, jeneratörün 1997 yılında üretildiği ve kullanılamaz halde olduğu belgelendi. Boyanarak "yeni" diye gösterilen jeneratörü hastaneye teslim eden yüklenici firma hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hastane yetkilileri, şartnamede yer alan koşullara uyan yeni bir jeneratör getirilmeden teslim alma işlemi yapmayacaklarını söyledi.