Van'da, hastanede görevli polis silahlı saldırı sonucu öldü

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit oldu.



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümündeki polis noktasında görev yaparken silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak ameliyata alınan polis memuru Tuncay Akyüz, kurtarılamadı.

Şehit polis memuru Tuncay Akyüz'ün evli ve 3 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Saldırı haberi üzerine Emniyet Müdürü Ümit Yurdakul, İl Jandarma Komutanı Albay Nurettin Alkan ve çok sayıda polis hastaneye geldi. Bazı polis memurları gözyaşlarını tutamadı.

Şehit olan polis memurunun eşi, evinden ambulansla hastaneye getirildi.

Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, polis odası kapısında bekleyen Tuncay Akyüz'ün, arkasından yaklaşan ve gömleğinin altında sakladığı silahla ateş eden saldırgan tarafından şehit edildiğini belirledi.

Emniyet güçleri, güvenlik kamerasına yansıyan ve eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.