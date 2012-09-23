T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da, hastanede görevli polis silahlı saldırı sonucu öldü

Şehit polis memuru Tuncay Akyüz'ün evli ve 3 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi

23 Eylül 2012 12:37

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit oldu.
 
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümündeki polis noktasında görev yaparken silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak ameliyata alınan polis memuru Tuncay Akyüz, kurtarılamadı.

Şehit polis memuru Tuncay Akyüz'ün evli ve 3 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Saldırı haberi üzerine Emniyet Müdürü Ümit Yurdakul, İl Jandarma Komutanı Albay Nurettin Alkan ve çok sayıda polis hastaneye geldi. Bazı polis memurları gözyaşlarını tutamadı.

Şehit olan polis memurunun eşi, evinden ambulansla hastaneye getirildi.

Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, polis odası kapısında bekleyen Tuncay Akyüz'ün, arkasından yaklaşan ve gömleğinin altında sakladığı silahla ateş eden saldırgan tarafından şehit edildiğini belirledi.

Emniyet güçleri, güvenlik kamerasına yansıyan ve eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

hastanepolissaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24