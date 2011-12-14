Van'da hasarlı 35 bin binada 23'ü boşaltıldı!

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın verdiği yanıt, Van’da depremde hasar alan bölgelerde yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında tespiti yapılan hasarlı evlerden 23 tanesinin boşaltıldığını ortaya koydu. Bakan Bayraktar, DHA muhabirleri Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz ile Atsushi Miyazaki'nin isimlerinin bölgede uygun birer caddeye, hastaneye verilmesi önerilerini de es geçti.



CHP'li Umut Oran'ın basın danışmanı Mansur Çelik'in haberine göre; soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ön hasar tespitinde hasar olmayan yerlere bakılmadığını, ancak vatandaşın talebi üzerine ön hasar tespitinin yapıldığını söyledi.



Bakan Bayraktar, “Halkımıza hasarlı evlere girmemeleri, yıkık evlere yaklaşmamaları ancak boya döküğü olan, sıva döküğü olan evlere girebilecekleri söylenmiştir” dedi.

İlk depremde yıkılan ve oturulmayacak bina sayısı 28 bin, ikinci depremde 35 bin oldu



Bakan Bayraktar, 23 Ekim’deki depremden sonra Van’da yıkılan bina ve oturulamayacak seviyedeki bina sayısının 28 bin civarındayken ikinci deprem sonrasında bu sayının yaklaşık 35 binin üzerine çıktığını belirterek, “Depremde hasar olan bölgelerde yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında tespiti yapılan hasarlı evlerden 23 tanesi boşaltılmıştır” dedi.

"Bakan topu öğretim üyelerine atarak kurtulamaz"



Bayraktar’ın kimi soruları yanıtsız bırakmasını eleştiren Umut Oran ise şu açıklamayı yaptı:



"Sayın Bakanın 'Van ve Erciş en güvenli bölgedir' diyerek yurttaşlarımızı yanıltması ve ardından ikinci depremde yeni can kayıpları yaşanması karşısında bu soruyu duymazdan gelmesini hayretle karşılıyorum. Bakanın topu öğretim üyelerine atmaya çalışarak sorumluluktan kurtulmaya çalışmasını kınıyorum. Sayın Bayraktar, DHA muhabirleri Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz ile Atsushi Miyazaki'nin isimlerinin bölgede uygun birer caddeye, hastaneye verilmesi önerilerini sahiplenmemesi de üzücü. Bu konuda yerel yönetimler yetkili olabilir ama bu isimlerin sonsuza kadar yaşatılması için kendisi de pekala girişimde bulunabilirdi. Bakanın enkaz kaldırmada görev yapan görevliler ile doktor ve sağlık ekibinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için herhangi bir şey yapmayarak topu yine başka birimlere atması da çok üzücü. Ama Sayın Bakan bütün bu sözlerini, ilgisizliğini sevgili Vanlılar ile doktor ve gazetecilerin asla unutmayacağını da aklından çıkarmasın."