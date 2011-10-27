-Van'da hasar tespit masası kuruldu VAN (A.A) - 27.10.2011 - Van Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda iki ayrı noktada, ''Hasar Tespit Komisyonu Başvuru Masası'' kurdu. Van Afet Acil Durum Müdürlüğü ile Van Valiliği girişinde, vatandaşların evlerindeki hasarın tespiti için başvuru masası kuruldu. Van'da şu an çalışmalarını devam ettiren 200'ü mühendis, 300'ü teknisyen olmak üzere 500 kişilik Hasar Tespit ekibi, başvuru masalarına dilekçe sunan vatandaşların evine giderek kontrollerini yapıyor.