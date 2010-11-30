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VAN'DA HALK OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 21 YARALI  VAN (A.A)

30 Kasım 2010 13:08

-VAN'DA HALK OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 21 YARALI  VAN (A.A) - 30.11.2010 - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesine (YYÜ) yolcu taşıyan halk otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu, 21 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki YYÜ yerleşkesine yolcu taşıyan Nebi Akman yönetimindeki 65 H 0082 plakalı halk otobüsü ile karşı yönden gelen Ekrem Tuci yönetimindeki 65 NR 749 plakalı kamyon, Kalecik mevkisinde çarpıştı.  Kazada, sürücüler Akman ve Tuci ile otobüste bulunan, büyük bölümü öğrencilerden oluşan 19 kişi yaralandı.  Yaralılar, ambulanslarla ve vatandaşlara ait araçlarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  Kazanın ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi yetkilileri, olay yerine gelerek, öğrencilerin durumu ve kaza hakkında bilgi aldı.

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