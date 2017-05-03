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Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak

Van Valiliği, kentte yapılacak gösteri ve yürüyüşleri bir ay boyunca yasakladı

03 Mayıs 2017 21:31

Van Valiliği, kentte yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin bir ay boyunca yasaklandığını bildirdi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla 2935 Sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 4 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda 4 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle yasaklanmıştır."

 

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