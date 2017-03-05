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Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak

Van'da il genelinde gösteri ve yürüyüşler 30 gün boyunca yasakland

05 Mart 2017 01:06

Van Valiliğince, gösteri ve yürüyüşlerin 30 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, Van il merkezi ve ilçelerinde, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 05.03.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile izne bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de 05.03.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır. "

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