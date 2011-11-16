Van'da göç için 17 bin başvuru

Depremzedeleri misafir etmek için 81 ilde 40 bin 525 kontenjan ayrılmış durumda. En fazla kontenjanı 4 bin 650 ile Balıkesir verirken, onu 2 bin 773 ile Mersin takip ediyor. Ardından 2 bin 294 ile İstanbul geliyor.





5 kişilik ailesiyle İstanbul'a gönderilen Ekrem Demir, "Günlerce çadırda yaşadık. Ancak soğuk nedeniyle çok sıkıntı çektik. Böyle bir şey olduğunu öğrenince hemen başvurdum. İstanbul'da misafir edileceğiz. Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz de bir yerde deprem olsa yardıma koşarız." diyor.





Antalya'ya gönderilen bir başka depremzede Ali Dağ ise, "Soğuktan çocuklarım hastalanacak diye çok korkuyordum. Çok şükür kaygım kalmadı. Antalya'da misafir edileceğiz. Vesile olan herkesten Allah razı olsun" diye konuşuyor.

Bursa Valisi Şahabettin Harput, Van ve Erciş'te meydana gelen depremde evleri kullanılmayacak hale gelen vatandaşlardan 900'ünün Bursa'da ağırlanacağını açıkladı.





Evsiz kalan yaklaşık 11 bin kişinin bölgeden ayrılmak istediğini belirten Vali Harput, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bir kısım depremzedeyi Bursa'da misafir edebilmek için hemen çalışma başlattık" açıklamasını yaptı.