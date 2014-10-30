Van'da geceden beri kayıp olan 4 yaşındaki çocuğun ayakkabıları bulundu

Van'ın Gürpınar İlçesi Kırkgeçit Mahallesi’nde dün gece kaybolan 4 yaşındaki Nehir Aslan, jandarma, köy korucuları, köylüler, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından yapılan aranıyor. Minik Nehir’i bulmak için sabah saatlerinde askeri helikopter de bölgede uçuş yapmaya başladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aslan Ailesi'ne ait eve yaklaşık 300 metre mesafede küçük Nehir'in ayakkabıları bulundu. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Nehir Aslan, bir anda ortadan kayboldu.

Aramaya çıkan ailesi Nehir’i bulamayınca durumu jandarmaya haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine köye jandarma, köy korucusu, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gece geç saatlere kadar yapılan aramalara çevredeki köylüler de katıldı ancak minik Nehir’e ulaşılamadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren geniş bir alana yayılan ekipler, kayalıklar ve çalılıkların altını detaylı bir şekilde kontrol ederek aramalarını sürdürüyor. Aile, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini, bir an önce bulunmasını istediklerini belirtirken, çalışmalara sabah saatlerinden itibaren helikopter de katıldı. Askeri helikopter, mahalle çevresinde alçak uçuş yaparak minik Nehir’in izini sürüyor.

Yürütülen çalışmalarda Aslan ailesine ait eve yaklaşık 300 metre mesafede küçük Nehir'in ayakkabıları bulundu. Ayakkabıların bulunmasıyla umutlanan ekipler, çalışmalarını söz konusu bölgede yoğunlaştırdı. Aynı zamanda gece baktıkları noktaları sabah saatlerinden itibaren tekrar kontrol eden ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede küçük kızın bir an önce bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.