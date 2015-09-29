Van'da gece saatlerinde liseye bombalı ve silahlı saldırı

Van'ın Tuşba ilçesindeki 16 derslikli Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi'ne ses bombası atılarak, silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Akköprü Mahallesi'ndeki okula dün gece henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda okulun bahçe kapısına ses bombası atıldı ve pompalı tüfekle ateş edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, açılan ateşte okulun camları kırıldı, kapıda hasar oluştu. İl Emniyet Müdürlüğüekiplerince yapılan incelemede, okula 22 merminin isabet ettiği belirlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin yaptığı açıklamada, saldırının düzenlendiği okulda onarım çalışmalarına başlanıldığını söyledi. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin eğitim alma hakkını engellemeye yönelik saldırıların mantıklı açıklamasının olamayacağını vurgulayan Kırekin, şöyle devam etti:



"Daha önce de diğer ilçelerimizdeki okullarımıza saldırılar olmuş, bazıları yakılmıştı. Bu okula da benzer saldırı girişimleri olmuştu. Biz öğrencilerimizin okullarından daha fazla uzak kalmaması için onarım çalışmalarını başladık. Okullara saldırmanın bir açıklaması olamaz. Bu okullarımızda geleceğimiz yetişiyor şekilleniyor. Biz öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz. Öğrencilerimizin de derslerine sarılarak iyi bir eğitim dönemi geçirmelerini istiyoruz. Bu saldırıları yapanları kınıyoruz."



İlkokula ikinci saldırı





İpekyolu ilçesindeki Vali Ali Cevdetbey İlkokuluna da bir süre önce iki kez molotof kokteyli saldırı gerçekleştirilmişti.



Saldırıda, okulun bazı sınıfları, öğretmen ve müdür odası kullanılamaz hale gelmişti. Aynı ilçenin Hacıbekir Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlköğretim Okulunun yakınında bulunan Serhat Sokak'ta da önceki gün güvenlik güçlerince yapılan aramada tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı bulunmuştu.