Van'da gece saatlerinde kar temizliği yapıldı

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN\'da dün etkili olan kar yağışı ardından merkez İpekyolu Belediyesi, gece satlerinde cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı. Şehir merkezinde toplana karlar kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkarıldı.

Van\'da gece başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri yağışın durması ardından cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. 200 personel ve 60 araçla cadde ve sokaklarda toplanan karlar kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkartılırken, buzlanan kaldırım ve yollar ise tuzlandı.



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