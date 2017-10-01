Van’da flamingo festivali

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN’da, 460 kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü kıyısında bu yıl 7’inci Flamingo Festivali yapıldı. Festivalde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, \"Erçek Gölü hem bölge için, hem Türkiye için, hem de doğal hayat için çok önemli bir değerimiz. Türkiye\'deki yaklaşık 460 türün 220 türü bu havzada, bu sulak alanda yaşıyor\" dedi.

Türkiye\'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Erçek Gölü kıyısında Van Valiliği ve İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 7\'ncisi düzenlenen Flamingo Festivali yapıldı. Van\'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van Gölü Havzası\'nın önemli göllerinden Erçek Gölü, her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. İran üzerinden gelen flamingoların önemli konaklama alanlarından biri olan Erçek Gölü sazlıkları, bu yıl \'Erçek Gölü 7\'incisi Flamingo Festivali\'ne ev sahipliği yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan festivale, Van Vali Yardımcısı Amhet Başbaydar, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Gül, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Aydın\'ın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı. Festival, kuş gözlemi, fotoğraf sergisi ile başladı. Sesten ürken flamingolar gölün iç kesimlerine giderken, festivale Van\'dan ve Türkiye\'nin farklı şehirlerinden gelen davetliler, teleskop ve dürbünlerle flamingoları izledi.Festivalde, Ankara Sanat Topluluğu\'nun yaptığı gösteri büyük ilgiyle izlendi.

ERÇEK GÖLÜ BİR KUŞ CENNETİDİR

Festivalde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Erçek gölünün Türkiye\'de 460 kuş türünün bulunduğu , bunların içerisinde 220\'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan doğa harikası bir göl olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Bilindiği üzere, allı turnalar İran, Kuzey Afrika güzergahında, onlar için ev sahipliği yapan Erçek Gölü\'nde Flamingoları, allı turnaları misafir etmektedir. Bu anlamda Erçek gölü hem Vanımıza, hem ülkemize, hem de dünyaya tanıtılması gereken ender, nadide, doğa güzelliği olan bir kuş cennetidir. Bizim de amacımız, bu kuş cennetini, flamingo cennetini Vanımıza ve ülkemeze tanıtmaktır. Bizim için Erçek, örnek olması gereken 5 bin nüfuslu bir mahalledir. Burada önemli projeler hayata geçirdik ve daha da hayata geçireceğimiz projelerimiz var.\"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan ise, bu yıl 7\'incisi düzenlenen Flamingo Festivali\'nde ilginin oldukça fazla olmasının kendisini sevindirdiğnii belirtti. Doç.Dr Aslan, şöyle konuştu:

\"Bu ilginin fazla olması, insanların flamingolara önem verdiğini göstermekte. Biz Flamingoları misafir ediyoruz. buraya gelen insanlar sevgililerine, allı turnalarla selam gönderecekler. Biliyorsunuz bunun ismi allı turna. Bu da kültürümüzde, aşıkların sevgililerine selam gönderme aracı olarak kullanmışlar. Nisan ayının başında gelen Allı turnalar, flamingolar 1-2 ay sonra da burayı terkedecekler.Bu sene hem flamingolar için, hem diğer kuş türleri için çok iyi bir sezon atlattık.\"

Festival ardından, yetkililer Erçek\'te faaliyete giren \'Erçek Yaşam Merkezi\'nin açılışını yaptı.

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