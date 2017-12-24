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Van'da fırtına yurt binasının çatısını uçurdu

Seyfettin İDİZ/GEVAŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde dün gece etkili olan fırtına, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunun çatısını uçurdu

24 Aralık 2017 13:25

Seyfettin İDİZ/GEVAŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesinde dün gece etkili olan fırtına, Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı öğrenci yurdunun çatısını uçurdu. Ölen ya da yaralananın olmazken, çatılardan düşen parçaların isabet ettiği binadaki bazı camlar kırıldı.
Gevaş ilçesinde dün akşam başlayan ve gece etkisini arttıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle, Gevaş Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı kız ve erkek öğrencilerin kaldığı yurdun çatısı uçtu. Yurt binası önüne düşen çatı parçalarının isabet ettiği binadaki bazı camlar kırıldı.

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