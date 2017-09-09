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Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı

09 Eylül 2017 13:36

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen, aralarında polis, asker, avukat, öğretmen ve müezzinlerin bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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