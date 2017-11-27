Van'da FETÖ'den aranan şüpheli, Aydın'da yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- VAN\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Emre Yunus Ç. Aydın\'ın İncirliova ilçesindeki yol kontrolünde yakalandı.

FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan, Van\'daki soruşturma kapsamında aranan Emre Yunus Ç., İncirliova polis ve jandarmasının ortaklaşa gerçekleştirdiği yol kontrolünde gözaltına alındı. Söke ilçesine gelen bir minibüste bulunanların kimlik sorgulaması sonucu Emre Yunus Ç.\'nin

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, bugün adliyeye sevk edilecek.



FOTOĞRAFLI