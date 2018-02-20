Van'da FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamından polisin düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin kentte yeni bir yapılanmaya gittiğini belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda M.C., Ö.A., E.A., A.Ş., Ö.E. ve H.S., gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin arandığı, üçünün ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 45 bin Amerikan doları, 10 bin 800 TL ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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