Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da, polisin 17 Şubat\'ta FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde adı geçen, örgütün \'il imam yardımcısı\'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 17 Şubat\'ta düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifadesinde ve ele geçirilen belgelerde adı geçen örgüt yapılanmasına yönelik ikinci operasyonu düzenlendi. Operasyonda, örgütün sözde \'il imam yardımcısı\' İ.P.\'nin de aralarında bulunduğu F.Ş. , Y.Ç., S.Y., Ö.Ç. ve A.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette yapılan sorgularında, 4\'ü hakkında arama kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 bin 150 TL, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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