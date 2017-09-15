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Van'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 5 kişi, özel bir eğitim kursuna düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

15 Eylül 2017 17:37

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 5 kişi, özel bir eğitim kursuna düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi\'nde bulunan özel bir eğitim kursuna operasyon düzenledi. Operasyonda M.E, Ş.E, K.S, R.B ve S.Ş gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları ve şüpheli şirketlerde SGK kayıtlarının olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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