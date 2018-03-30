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Van'da eylem yasağı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valiliği, kentte yapılacak basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan

30 Mart 2018 21:16

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valiliği, kentte yapılacak basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı.
Van Valiliği\'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:
\"2935 sayılı OHAL Kanunu\'nun 11\'inci maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 30.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle Valilik iznine bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine 30.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır.\"

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