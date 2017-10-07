Van'da evdeki 99 kilo esrara 4 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez Edremit İlçesi\'nde, bir evde yapılan aramada 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Edremit\'in Şabaniye Mahallesi\'nde bulunan bir eve operasyon yaptı. Evde özel eğitimli Narkotik köpeği \'Rexo\' ile yapılan aramada 96 paket halinde 99 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak M.E.A., S.A., C.D. ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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