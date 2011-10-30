-Van'da ev kiraları arttı VAN (A.A) - 30.10.2011 - Van Emlakçılar Derneği Başkanı Salih Özbek, ''Yaşanan depremin ardından ev kiralarında ciddi artışlar olmaya başladı, belki daha da artacak'' dedi. Özbek, depremin ardından birçok insanın kenti terk ettiğini, şehirde kalanların önemli kısmının ise halen çadırlarda yaşamını sürdürdüğünü bildirdi. Vatandaşların müstakil evlere ve depremden zarar görmeyen TOKİ konutlarında kiralık ev arayışına girdiğini, bir hafta geçmesine rağmen bu yerlerde kiralık evlerde yüzde 30 oranında bir artışın gözlendiğini anlatan Özbek, ''Yaşanan depremin ardından ev kiralarında ciddi artışlar olmaya başladı, belki daha da artacak'' diye konuştu. Yaşanan depremin ardında toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kenetlenmesi gerektiğine işaret eden Özbek, şunları kaydetti: ''Fırsatçılıktan ziyade birbirimize kenetlenmemiz gerekir. Evleri yıkılan ve hasar gören insanlarımız kiralık ev arayışına girdi. Ev kiralarında bir hafta içinde ciddi bir artış olmaya başladı. Bu belki önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Bu çok ahlaki değil. Kanunen bir anda artan kiraların önüne geçmemiz söz konusu değil. Ama biz emlakçılar olarak ev sahiplerini duyarlı davranmaya davet ediyoruz.'' Depremden önce kaloriferli ve doğalgazlı bir dairenin kirasının 550 ile 600, lüks konutların ise 750 ile bin lira arasında değiştiğini anımsatan Özbek, bu fiyatın korunması gerektiğini söyledi.