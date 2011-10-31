T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da enkaz kaldırma çalışmaları durduruldu

Erciş İlçesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem nedeniyle yıkılan binaların sahipleri, müteahhitleri ile ruhsat veren tüm ilgililer ile yapı denetim elemanlarını &rsq

31 Ekim 2011 02:00

T24 - Van depreminin ağır hasara neden olduğu Erciş İlçesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem nedeniyle yıkılan binaların sahipleri, müteahhitleri ile ruhsat veren tüm ilgililer ile yapı denetim elemanlarını ’şüpheli’ sıfatıyla, açılan soruşturmaya dahil etti. Başsavcılık ayrıca, deprem sonrası yıkılan ve numune alınmayan binalardaki enkaz kaldırma çalışmalarını durdurdu.



Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın depremin ikinci günü başlattığı soruşturmanın kapsamı genişletildi. Gizli yürütülen soruşturma kapsamında, yüzlerce kişiye mezar olan binaları mercek altına alan 8 savcı ile 4 hakim, binalardan numune alarak, incelemelerini sürdürüyor.



Numuneleri tarafsız kuruluş inceleyecek


Depremde yıkılan 90 binadan 67’sinde incelemelerin tamamlandığı belirtilirken, yıkılan ve numune alınmayan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları savcılık kararıyla durduruldu. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, alınan numunelerin, ’tarafsızlığından şüphe edilmeyecek bir kuruluşa’ gönderileceğini bildirdiler. Toplanan numunelerin jandarmanın kontrolü altında muhafaza edildiği öğrenildi.



'Herkes şüpheli'


Soruşturma kapsamında, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananların bireysel şikayetleri de alınmaya başlandı. Soruşturmayı derinleştiren Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, moloz yığınına dönen ve hasar gören binaların sahipleri, müteahhitleri, oturma ve yapı ruhsatı veren tüm ilgililer ile yapı denetim elemanlarını ’şüpheli’ kapsamında aldı. İsimleri öğrenilmeyen ancak, aralarında bazı müteahhitlerin de bulunduğu 15 şüphelinin şimdiye kadar ifadesinin alındığı öğrenildi. Başsavcılık, soruşturmanın seyrine göre ise, sorumlular hakkında ’olası kast sonucu adam öldürmek’ veya ’taksirle adam öldürmek’ suçlarından dava açacağı belirtildi.


Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, "Usule aykırılık nerede varsa, kim sorumluysa hesabını verecek. Adaletten kaçamayacaklar" dedi.


Öte yandan, hasarlı binalar ile enkazlarda hırsızlık ve yağma yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24