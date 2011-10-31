Van'da enkaz kaldırma çalışmaları durduruldu

T24 - Van depreminin ağır hasara neden olduğu Erciş İlçesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem nedeniyle yıkılan binaların sahipleri, müteahhitleri ile ruhsat veren tüm ilgililer ile yapı denetim elemanlarını ’şüpheli’ sıfatıyla, açılan soruşturmaya dahil etti. Başsavcılık ayrıca, deprem sonrası yıkılan ve numune alınmayan binalardaki enkaz kaldırma çalışmalarını durdurdu.





Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın depremin ikinci günü başlattığı soruşturmanın kapsamı genişletildi. Gizli yürütülen soruşturma kapsamında, yüzlerce kişiye mezar olan binaları mercek altına alan 8 savcı ile 4 hakim, binalardan numune alarak, incelemelerini sürdürüyor.

Numuneleri tarafsız kuruluş inceleyecek



Depremde yıkılan 90 binadan 67’sinde incelemelerin tamamlandığı belirtilirken, yıkılan ve numune alınmayan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları savcılık kararıyla durduruldu. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, alınan numunelerin, ’tarafsızlığından şüphe edilmeyecek bir kuruluşa’ gönderileceğini bildirdiler. Toplanan numunelerin jandarmanın kontrolü altında muhafaza edildiği öğrenildi.

'Herkes şüpheli'



Soruşturma kapsamında, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananların bireysel şikayetleri de alınmaya başlandı. Soruşturmayı derinleştiren Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, moloz yığınına dönen ve hasar gören binaların sahipleri, müteahhitleri, oturma ve yapı ruhsatı veren tüm ilgililer ile yapı denetim elemanlarını ’şüpheli’ kapsamında aldı. İsimleri öğrenilmeyen ancak, aralarında bazı müteahhitlerin de bulunduğu 15 şüphelinin şimdiye kadar ifadesinin alındığı öğrenildi. Başsavcılık, soruşturmanın seyrine göre ise, sorumlular hakkında ’olası kast sonucu adam öldürmek’ veya ’taksirle adam öldürmek’ suçlarından dava açacağı belirtildi.



Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, "Usule aykırılık nerede varsa, kim sorumluysa hesabını verecek. Adaletten kaçamayacaklar" dedi.



Öte yandan, hasarlı binalar ile enkazlarda hırsızlık ve yağma yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.





