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Van'da emniyet müdürlüğüne havanlı saldırı; 2'si polis 4 yaralı!

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı

26 Ağustos 2016 02:14

Van'da ilçe emniyet müdürlüğüne PKK’lılar tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda 2'si polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gece saat 22.20 sıralarında PKK'lılar tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıya nöbetçiler anında karşılık verirken, PKK'lılar, karanlıktan yararlanarak kaçtı.

Havanlı saldırıda şarapnel parçalarıyla 2'si polis 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Kaçan PKK’lılar için operasyon başlatıldı.

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