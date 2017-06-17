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Van'da elektrik sayaçlarına gizli kamera!

TEDAŞ’ın gizli kameraları elektrik kaçağını engellemek amacıyla yerleştirdiği belirtiliyor

17 Haziran 2017 21:30

Van’ın Başkale ve Özalp ilçelerine bağlı köylerde elektrik direklerinin üstüne konulan sayaçlarda gizli kameraların olduğu iddia edildi.

ANF’nin haberine göre gizli kameralar, kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle ceza verilen bir kişinin itirazı üzerine ortaya çıktı. Elektrik faturasını yüksek bulan ve TEDAŞ’a itirazda bulunan bir kişiye elektriğini nasıl kaçak bağladığı görüntü ile izlettirildi.

Böylece köylerde birçok noktada sayaçların içine yerleştirilmiş gizli kameraların olduğu anlaşıldı. TEDAŞ yetkilileri elektrik kaçağını engellemek amacıyla böyle bir yönteme başvurduklarını savundu.
 

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